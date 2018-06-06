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Умер карлик из фильма «Волшебник страны Оз»

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Фото: Global Look Press/Graham Whitby
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Американский актер Джерри Марен, исполнивший роль жителя страны карликов-жевунов в фильме «Волшебник страны Оз», умер в возрасте 98 лет. Об этом пишет газета Metro.

По информации издания, он скончался на прошлой неделе, похороны состоялись в минувшие выходные. Последние годы актер страдал от деменции, однако точная причина смерти не известна.

Как отмечает газета, Марен был единственным остававшимся в живых артистом-карликом из 124, снявшихся в «Волшебной стране Оз», которая вышла на экраны в 1939 году. В фильме его герой предлагает леденец Джуди Гарленд, воплотившей на экране девочку Дороти. На тот момент актеру было 18 лет. 

Рост Джерри Марена — 130 см. За свою актерскую карьеру он снялся в 74 фильмах. Среди них — «Трон» 1982 года, «Планета обезьян», «Властелин колец» 1978 года и сериал «Сумеречная зона». 

В 2016 году он стал предметом мистификации — СМИ распространили информацию о том, что он умер от рака поджелудочной железы. Тем не менее позже он опубликовал видео в Instagram, где объяснил, что жив и здоров.

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