Ликвидация последствий урагана завершается в Липецке

Ураган в Липецке 5 июня повалил, по уточненным данным, около 40 деревьев, а также повредил линии электропередач, из-за чего без электричества осталось более 13,5 тыс. жителей. Экстренные службы продолжают ликвидацию последствий стихии.

Как передает GOROD48, 12 аварийных бригад восстанавливают электроснабжение. В результате грозы и шквального ветра, достигавшего скорости в 19 м/с, в разных частях города произошли отключения света. К вечеру все работы планируется завершить.

Портал iz.ru 2 июня сообщал, что меньшей мере семь человек стали жертвами шторма «Альберто», который обрушился на Кубу, еще двое числятся пропавшими. Из опасных зон эвакуировали около 20 тыс. жителей. Из-за сильного ветра без света остались более 40 тыс. домов.