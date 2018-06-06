Празднование Дня России перенесли с Тверской улицы в парки по просьбе FIFA

Столичные власти перенесли празднование Дня России с Тверской улицы в московские парки по просьбе Международной федерации футбола (FIFA). Об этом сообщил глава департамента торговли и услуг Москвы Алексей Немерюк.

Он добавил, что запланирована обширная программа празднования как в столице, так и в других российских городах. Она будет проходить и на городских территориях, и в парковых зонах.

«По просьбе коллег из FIFA, мы перенесли празднование с улицы Тверская и усилили эту программу в округах. Соответственно, всё то, что запланировано, оно никуда не уходит, оно будет в парках», — приводит агентство городских новостей «Москва» слова Немерюка.

Он добавил, что праздничная программа связана с историей России и Москвы. Основные празднования пройдут в парках «Сокольники», «Кузьминки», «Измайловский», «Таганский», «Бабушкинский», Парке Победы — перед гостями праздника выступят театральные коллективы из разных городов.

Фестиваль «День России». Московское время» пройдет 11 и 12 июня. Ранее сообщалось, что несколько улиц в центре Москвы закроют для проезда из-за празднования Дня России.