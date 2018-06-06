СК будет добиваться ареста полковника МВД Дагестана

Следственный комитет России будет ходатайствовать об аресте начальника собственной безопасности МВД Дагестана Магомеда Хизриева и его сообщников по уголовному делу о взятке.

Об этом ведомство сообщило на своей странице в Twitter. Ходатайство об аресте Хизриева следствие заявит завтра, 7 июня.

Офицера полиции и пять его предполагаемых сообщников задержали в Москве по делу о «продаже» должности в МВД за $6 млн.

По предварительным данным, обвиняемый пытался дать взятку в $2 млн за то, чтобы возглавить МВД Республики Дагестан. Видео задержания полицейского опубликовал РЕН ТВ.