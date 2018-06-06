Прямой эфир

СК будет добиваться ареста полковника МВД Дагестана

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Следственный комитет России будет ходатайствовать об аресте начальника собственной безопасности МВД Дагестана Магомеда Хизриева и его сообщников по уголовному делу о взятке.

Об этом ведомство сообщило на своей странице в Twitter. Ходатайство об аресте Хизриева следствие заявит завтра, 7 июня.

Офицера полиции и пять его предполагаемых сообщников задержали в Москве по делу о «продаже» должности в МВД за $6 млн.

По предварительным данным, обвиняемый пытался дать взятку в $2 млн за то, чтобы возглавить МВД Республики Дагестан. Видео задержания полицейского опубликовал РЕН ТВ.

 

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Сотрудницу подмосковного МВД арестовали за взятку в 2,5 млн рублей
СКР объявил в розыск экс-главу Нижнего Новгорода за взятку в 17 млн рублей

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А так же читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017