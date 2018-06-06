Аэропорт Симферополь примет новый рейс 9 июня

Международный аэропорт Симферополь планирует принять первый рейс авиакомпании «Руслайн» из Воронежа 9 июня. Об этом сообщает пресс-служба аэропорта сегодня, 6 июня.

Торжественная встреча рейса из Воронежа пройдет в аэропорту 9 июня. Во время руления на полосе к месту стоянки самолет планируют встретить «Водной аркой», сообщает ИА «Крыминформ».

Ранее 2 июня такой же аркой встретили первый самолет компании «Азимут», который прибыл в новый терминал аэропорта. Компания начала выполнять прямые рейсы из Симферополя в Краснодар, Ростов-на-Дону и Минеральные Воды.

Ранее в мае сообщалось о том, что международный аэропорт Симферополь признан лучшим региональным аэропортом России по уровню сервиса и комфорта. После исследования 14 воздушных гаваней он победил в открытом голосовании и получил премию Sky Travel Awards.