Жительнице Норильска грозит срок за кражу со счета умершего знакомого

Более 1 млн рублей пропало с банковской карты умершего мужчины в Красноярском крае. В крупной краже обвиняется его знакомая из Норильска.

О пропаже денег сообщила дочь мужчины, умершего в феврале 2018 года. Она обратилась в полицию с заявлением о том, что с карты исчезло более 1 млн рублей. Правоохранительные органы возбудили уголовное дело по статье «Кража». В похищении средств подозревается 40-летняя знакомая умершего.

По версии следствия, женщина знала код от банковской карты, уточняет ИА KrasnoyarskMedia. После смерти мужчины она присвоила денежные средства и потратила их по своему усмотрению.

Подозреваемая находится под подпиской о невыезде. Материалы следствия переданы в суд.