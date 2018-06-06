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Шарапова не прошла в полуфинал Roland Garros

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Фото: REUTERS/Gonzalo Fuentes
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Российская теннисистка Мария Шарапова уступила испанке Гарбинье Мугурусе в четвертьфинале турнира Roland Garros. В матче Открытого чемпионата Франции она проиграла со счетом 2:6, 1:6.

Перед началом встречи представительница Испании заявила, что у них с россиянкой схожая манера игры, поэтому она не считает себя фаворитом.

«В матче против Плишковой (Каролина, Чехия. — Ред.) Шарапова играла великолепно. Мария играет мощно и агрессивно, но и мой теннис примерно такого же плана», — цитирует Мугурусе «Спорт-Экспересс».

В 1/2 финала испанка сыграет с победительницей пары Симона Халеп (Румыния) — Ангелика Кербер (Германия).

Ранее другая российская теннисистка Дарья Касаткина не сумела пробиться в полуфинал Открытого чемпионата Франции, проиграв американке Слоан Стивенс со счетом 2:0 (6:3; 6:1).

Соревнования Roland Garros проводятся на открытых грунтовых кортах во Франции. Это один из четырех турниров «Большого шлема». Его общий призовой фонд составляет €39 млн.

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