Фотоальбом о Ставрополе включен в коллекцию библиотеки конгресса США

Юбилейный фотоальбом о Ставрополе «Город на высоте» включен в коллекцию крупнейшей в мире библиотеки конгресса США. Книга была выпущена в 2017 году и является подборкой фотографий достопримечательностей Ставрополя и не очень известных мест города.

Как сообщает NewsTracker со ссылкой на представителя издательства Екатерину Еремину, в этом фотоальбоме — 180 страниц в полиграфическом исполнении высокого качества. Свое название — «Город на высоте» — он получил из-за географического положения Ставрополя, который находится на высоте 660 м над уровнем моря.

Библиотека конгресса США была открыта в 1800 году. В начале 2000-х годов в ней насчитывалось около 130 млн единиц хранения, в том числе 30 млн книг. Длина всех полок библиотеки — 850 км.