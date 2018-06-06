Прямой эфир

Фотоальбом о Ставрополе включен в коллекцию библиотеки конгресса США

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Юбилейный фотоальбом о Ставрополе «Город на высоте» включен в коллекцию крупнейшей в мире библиотеки конгресса США. Книга была выпущена в 2017 году и является подборкой фотографий достопримечательностей Ставрополя и не очень известных мест города.

Как сообщает NewsTracker со ссылкой на представителя издательства Екатерину Еремину, в этом фотоальбоме — 180 страниц в полиграфическом исполнении высокого качества. Свое название — «Город на высоте» — он получил из-за географического положения Ставрополя, который находится на высоте 660 м над уровнем моря.

Библиотека конгресса США была открыта в 1800 году. В начале 2000-х годов в ней насчитывалось около 130 млн единиц хранения, в том числе 30 млн книг. Длина всех полок библиотеки — 850 км.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Собянин рассказал о будущем внутриквартальных библиотек столицы
Белых хочет стать в колонии библиотекарем

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А так же читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017