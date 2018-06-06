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Таксисты будут соревноваться в мастерстве в Хабаровске

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Конкурс профессионального мастерства пройдет среди таксистов Хабаровска. Водители покажут знания теории и навыки вождения.

Участвовать в конкурсе могут как коллективы, так и отдельные таксисты. Они покажут знания правил дорожного движения, порядка работы водителей такси, методов оказания первой помощи пострадавшим в ДТП. Кроме того, участники продемонстрируют навыки скоростного маневрирования, а также ремонта автомобиля. Об этом пишет ИА AmurMedia.

Заявки на конкурс подали пять команд и 16 участников в личном первенстве.

Победители конкурса получат ценные призы. Кроме того, лучших водителей такси отметят логотипами правительственного конкурса.

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