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Детский нейрохирург сделал операцию детенышу орангутана в Новосибирске

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Нейрохирург Детской городской клинической больницы № 1 успешно провел сложную операцию детенышу орангутана, который родился с переломом теменной кости черепа в зоопарке имени Ростислава Шило в Новосибирске. Об этом сообщает пресс-служба зоопарка.

Как рассказала начальник информационно-методического отдела Евгения Пирожкова, новорожденный орангутан, которого назвали Матику, родился с переломом теменной кости черепа. Обстоятельства получения травмы установить невозможно, сообщает VN.ru.

Так как о лечении этих приматов известно очень мало, зоопарк обратился за помощью к врачам городских больниц и медцентров. Малыша осмотрели множество специалистов, а также была проведена компьютерная томография. Оперировать необычного пациента согласился нейрохирург из детской больницы Алексей Пилипенко, так как это был единственный способ спасти его.

По словам доктора, у Матику была закрытая черепно-мозговая травма, вдавленный оскольчатый перелом теменной кости, то есть осколки кости давили на мозг. В первую очередь необходимо было убрать все осколки, затем поставить фрагменты кости на место и провести реконструкцию черепа. Всё это необходимо было выполнить без имплантатов, так как дети растут и инородное тело может привести к деформации.

Операция состоялась 3 апреля на базе ветеринарной клиники и длилась полтора часа. После того как маленький пациент очнулся, его передали ветеринарным врачам зоопарка. Уже на следующий день Матику попросил есть. Раны почти незаметны, он растет и развивается, как и положено.

Сейчас малышу 2,5 месяца и за ним ведется постоянное наблюдение. Посетители зоопарка смогут увидеть орангутана, когда он достаточно окрепнет и подрастет.

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