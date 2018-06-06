Порошенко назвал ответственных за «победу» над Россией

Победа Украины над Россией зависит от журналистов, заявил украинский президент Петр Порошенко. Такое мнение он высказал, поздравляя работников СМИ с профессиональным праздником — Днем журналиста.

«Сегодня во времена противостояния украинского народа информационной и военной агрессии РФ от профессионализма и патриотизма украинских журналистов в значительной степени зависит приближение нашей победы», — написал Порошенко в своем Facebook.

По его словам, он благодарен всем, кто доносит обществу «слово правды».

Днем ранее, 5 июня, украинский лидер обрушился с критикой на российские СМИ. По его мнению, весь мир является «испытательным полигоном» для политики «фейковых» новостей Москвы.