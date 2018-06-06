Госдума объявила о готовности парламентов двух Корей встретиться в РФ

Руководители парламентов КНДР и Южной Кореи согласны провести встречу на территории России. Об этом 6 июня заявил председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

«Согласие двух парламентов есть, такая встреча готовится, но о ее сроках пока говорить рано — они уточняются», — цитирует главу комитета «Интерфакс».

По словам депутата, об этой инициативе осведомлены лидеры двух стран. Слуцкий подчеркнул, что президент Республики Корея Мун Чже Ин поддерживает идею такой встречи.

Совет Думы намерен предоставить Мун Чже Ину во время его визита в Москву 21 июня возможность выступить на планарном заседании Совета Госдумы, подчеркнул Слуцкий.

4 июня сообщалось, что президент России Владимир Путин может провести первую встречу с лидером КНДР Ким Чен Ыном до Восточного экономического форума (ВЭФ) в сентябре.

Помощник главы российского государства Юрий Ушаков, в свою очередь, заявлял, что встреча не запланирована в рамках визита российского лидера на саммит ШОС в китайском Циндао.

6 июня стало известно о приглашении Путина со стороны северокорейских властей посетить Пхеньян.