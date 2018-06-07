ЦБ протестировал первую сделку на маркетплейсе

В рамках проекта маркетплейс Центробанка состоялась первая сделка — открытие вклада. Об этом рассказала «Известиям» советник первого зампреда Банка России Елена Чайковская. Таким образом, завершился этап прототипирования новой системы. Теперь регулятор переходит к реализации пилотного проекта. В его рамках в маркетплейсе может стартовать продажа облигаций, так как для размещения вкладов могут потребоваться изменения в законодательство.

Центробанк провел первую сделку на платформе маркетплейс, которая в реальном режиме заработает в конце 2018 года. Советник первого зампредседателя Банка России Елена Чайковская сообщила «Известиям», что в тестовом режиме был открыт банковский вклад в одной из кредитных организаций, которая участвует в прототипировании маркетплейса — быстрой «черновой» реализации базовой функциональности для анализа работы системы в целом. Причём открытие депозита происходило с сайта-агрегатора. На такие сайты потребители сегодня заходят, чтобы сравнить процентные ставки в банках и выбрать оптимальный вариант, подчеркнула Елена Чайковская.

Однако в пилотном режиме (следующий этап после прототипирования) могут быть запущены другие услуги вместо открытия вкладов — сделки по продаже государственных или корпоративных облигаций, ПИФов и страховых продуктов. Это связано с тем, что открытие банковских вкладов через маркетплейс — наиболее сложная услуга с юридической точки зрения, пояснила Елена Чайковская. Она не исключила, что для ее запуска потребуются изменения в законодательство.

Основной целью прототипа стала отработка технической интеграции участников фокус-группы в рамках разработанной IT-архитектуры, но реального движения денег пока не было. Когда произойдёт запуск «боевой» версии системы, на ней можно будет не только найти информацию о вкладе, но и тут же дистанционно открыть его, не выходя из дома, добавила Елена Чайковская. Следующий шаг в работе маркетплейса — это переход от тестовой среды к реальной: с полным циклом идентификационных процедур, перечислением денежных средств пользователем и формированием записи о сделке у регистратора финансовых трансакций.

Сейчас в маркетплейсе протестированы две витрины с финансовыми товарами, которые будут предлагаться гражданам. В дальнейшем их станет больше, рассказала Елена Чайковская. В маркетплейсе могут появиться и специальные нишевые витрины, например, оперирующие только страховыми продуктами или ПИФами.

Справка «Известий» Маркетплейс — система дистанционной продажи финансовых продуктов. Она объединит продавцов (банки, страховые и иные финансовые компании) и потребителей. Маркетплейс заменит или дополнит традиционные каналы продаж — офисы, сайты, мобильные приложения отдельных организаций. Вместо этого потребители смогут приобретать финансовые продукты через сайты и мобильные приложения витрин-агрегаторов, которые дают возможность сравнить финансовые продукты. Например, через приложение в мобильном телефоне можно будет сопоставить процентные ставки по вкладам разных банков, выбрать депозит и тут же открыть его.

Маркетплейс ЦБ — это новая реальность для банков, констатировал зампред правления Совкомбанка Алексей Панферов. Он добавил, что в этой реальности выживут только те финансовые организации, которые быстрее всех перестроят свою бизнес-модель под новый канал.

Развитие маркетплейса может способствовать усилению конкуренции посредников в таких сегментах, как вклады, корпоративные и государственные облигации, автостраховние, уверен аналитик «Открытие Брокер» Тимур Нигматуллин. По его прогнозу, после запуска маркетплейса маржа банков по реализации отдельных продуктов снизится. Однако в операциях, связанных с фондовым рынком и страхованием, стоит ожидать существенного ускорения темпов роста, уверен он.

Создание платформы маркетплейс — одна из приоритетных задач Банка России, сообщали «Известиям» ранее в регуляторе. Перед тем, как гражданин захочет воспользоваться маркетплейсом, ему придется посетить один из банков-агентов и сдать свои биометрические параметры. Они попадут в единую биометрическую систему (ЕБС; должна заработать с 1 июля 2018 года). Это станет главным способом аутентификации россиян, которые осуществляют финансовые операции через маркетплейс.