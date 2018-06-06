Мосгордума приняла 18 законов за весеннюю сессию

Депутаты Мосгордумы шестого созыва приняли 18 законов за весеннюю сессию этого года. Из них восемь проектов законов были внесены комиссиями думы, 10 законов — мэром Москвы. Об этом сообщил председатель столичного парламента Алексей Шапошников.

«За период весенней сессии 2018 года Московская городская дума провела восемь заседаний, 65 вопросов рассмотрено, 325 выступлений депутатов состоялись. Было принято 88 документов, из них 18 законов и 70 постановлений», — цитирует Шапошникова РИАМО.

Принятые законы относятся к вопросам о статусе Москвы в составе России, жилищного и финансового законодательства, социальном развитии и культуре, городского хозяйства, законодательства о труде, организации госвласти и местного самоуправления.

По словам Шапошникова, во время весенней сессии в Мосгордуму поступило более 4 тыс. письменных обращений, состоялось 129 депутатских приемов, на которые пришли 580 граждан.

25 апреля Мосгордума приняла поправки в Избирательный кодекс столицы. Работа избирательных участков при выборах мэра и местных органов власти продлена с 20 до 22 часов, а количество необходимых для регистрации кандидата подписей избирателей уменьшено с 1 до 0,5%.