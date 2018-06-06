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Фонари на улицах Орла продолжают гореть и в дневное время

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Жители Орла жалуются на горящие в дневное время суток фонари. Некоторые утверждают, что уличное освещение не отключается с восходом солнца на центральных улицах Северного района: Московском шоссе, Рощинской и Раздольной улицах.

Проблемой уже заинтересовались депутаты городского совета. По словам Евгения Косогова, руководству города необходимо срочно навести порядок в этом вопросе. Иначе, сказал депутат, происходит «прожигание денежных средств налогоплательщиков».

Ресурс InfoOrel.ru напоминает, что в марте глава администрации Орла Александр Муромский затрагивал тему горящих во внеурочное время фонарей. В городском управлении коммунальным хозяйством говорили, что они ежедневно подсчитывают сверхнормативные затраты, чтобы позже взыскать эти средства с Ростелекома. Тогда стороны находились в стадии судебного спора по поводу исполнения энергосервисного контракта.

Портал iz.ru в апреле сообщал о том, что уличные фонари не работали в Орле в апреле. Причиной стал паводок, который вызвал неполадки в системе освещения.

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