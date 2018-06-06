В Бельгии неизвестный вступил в перестрелку с полицейскими

Полицейские проводят операцию в бельгийском городе Пти-Ангьен, где, по данным местных радиостанций, в одном из домов забаррикадировался вооруженный мужчина.

Правоохранительные органы пока не делали официальных заявлений, передает ТАСС. По одной из версий, стражи порядка пресекли квартирную кражу.

Дом, вокруг которого развернулись события, оцеплен. «Операция продолжается. Мы не можем предоставить подробности», — рассказали в полиции.

В бельгийском Льеже 29 мая неизвестный напал на полицейских, которые пытались проверить у него документы. Мужчина сумел завладеть оружием одного из них, после чего открыл стрельбу.

В результате инцидента погибли двое полицейских, а также пассажир проезжавшей мимо машины. Еще четыре человека получили ранения, подозреваемого ликвидировали в ходе спецоперации.