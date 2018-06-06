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Первая реконструкция Берлинской операции состоится в Тамбове

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В Тамбове в День города впервые покажут историческую реконструкцию сражений Берлинской операции 1945 года. В мероприятиях на противоположном берегу Цны за площадью Музыки будут задействованы пиротехника, военная техника и амуниция, оружие времен Великой Отечественной войны. 

Как рассказали в администрации города, масштабный военно-исторический фестиваль «Этот день Победы» пройдет в рамках Дня России и Дня города с 11 по 12 июня. Реконструкцию представляет Воронежская региональная общественная организация «Набат», объединения, клубы и одиночные участники, отмечает ИА «Онлайн Тамбов.ру».

Использование пиротехнических эффектов позволит зрителям прочувствовать масштаб Берлинской наступательной операции. По окончании «боя» состоится торжественное прохождение победителей и награждение участников реконструкции.

Как писал портал iz.ru, реконструкторы из Феодосии по-особенному решили поздравить женщин с 8 Марта. Они устроили на главной городской площади праздничный рыцарский турнир. Участники сражались в доспехах и с оружием как в Средневековье. 

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