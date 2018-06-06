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Все пляжи Петербурга признали непригодными для купания

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Роспотребнадзор не признал ни один из пляжей в Санкт-Петербурге пригодным для купания и соответствующим нормам санитарного законодательства. Об этом говорится на сайте ведомства.

Пробы воды из 10 водных акваторий были отобраны в мае 2018 года. Они проверялись на санитарно-химические, микробиологические и паразитологические показатели. Ни один из этих объектов не был рекомендован для купания.

В Росприроднадзоре предупреждают, что употребление воды открытых водоемов и заглатывание ее при купании несет угрозу заражения различными инфекциями, вирусным гепатитом А, а также паразитарными болезнями, сообщает Санкт-Петербург.ру.

Портал iz.ru ранее сообщал о том, что в Москве открылись 118 зон отдыха, включая 11 зон с купанием. Во всех таких зонах предусмотрено наличие питьевой воды, туалетов, кабинок для переодевания, душевых, парковок, мусорных контейнеров, спасательных и медицинских станций.

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