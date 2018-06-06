Раскрыты обстоятельства самоубийства режиссера Кантера

Покончивший с собой украинский режиссер Леонид Кантер заснял момент самоубийства на камеру, сообщает «Левый берег» со ссылкой на нацполицию.

Кадры последних минут жизни Кантера приобщили к материалам уголовного дела.

По этическим причинам видео обнародовано не будет.

Леонид Кантер ушел из жизни вечером 4 июня. Его тело с огнестрельным ранением нашли на основанном им арт-хуторе Обирок.

Кантер родился 27 июля 1981 года. В 2003 году он основал киностудию «Лизард филмс», которая сняла около 50 лент. Кроме того, он снял документальный фильм о боях за донецкий аэропорт.

У него остались мать, жена и трое детей.