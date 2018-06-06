Пляжный сезон стартует в Иркутской области после середины июня

В Иркутской области стартует приемка пляжей, которые должны начать работу во второй или третьей декаде июня. Инспекторы ГИМС составили график проверок.

Все места отдыха будут проверены на соответствие требованиям безопасности. Дно в пляжных зонах на наличие мусора обследуют водолазы, также инспекторов интересует наличие на пляже спасательных жилетов, кругов и лодок. На берегу для отдыхающих устанавливают информационные стенды с телефонами экстренных служб и правилами оказания первой помощи. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia.

По оценкам экспертов, вода прогреется до комфортных значений ко второй-третьей декаде июня.

В купальный сезон в детских оздоровительных и спортивных лагерях будет функционировать 12 пляжей, два пляжа уже получили положительные заключения.