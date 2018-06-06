Тротуары и уличное освещение появятся на выезде из Петрозаводска

Недостающие элементы инфраструктуры планируют установить на выезде из Петрозаводска. Тротуары и уличное освещение появятся на автомобильной дороге Петрозаводск–Лососиное. Информация об этом размещена на сайте госзакупок.

Исходя из документации, необходимо будет обустроить участок от Лососинского шоссе в районе поворота к ЖК «Скандинавия» до поворота в ЖК «Чистый город». Здесь планируется обустроить тротуары и установить освещение, сообщает ИА «Карелinform».

В этом году будет разработана проектная документация необходимых работ, а сами работы начнутся в следующем году. Сделать это планирует управление автомобильных дорог Республики Карелия.

В 2017 году министерство строительства Карелии заявляло о намерении реконструировать этот участок и расширить его до четырех полос, но аукцион на выбор подрядчика не состоялся.