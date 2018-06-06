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Власти Петербурга пообещали не пустить в город футбольных хулиганов

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Фото: РИА Новости/Алексей Даничев
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Власти Петербурга и местная полиция будут выявлять в аэропорту хулиганов, которые надеются устроить потасовки на матчах чемпионата мира по футболу. Об этом сообщил и.о. главы городского комитета по вопросам законности, правопорядка и безопасности Андрей Романов.

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Он отметил, что «работа с хулиганами» начнется не в фан-зоне, а на въезде в страну. Таким образом, злоумышленники «просто не доедут» до Санкт-Петербурга, пояснил и.о. председателя комитета.

«Мы понимаем, кто к нам приедет и зачем. Кто приедет болеть — мы им создадим все условия, а кто приедет сюда драться, — они останутся там, откуда прилетят, мы отправим их обратно», — цитирует его «РИА Новости».

Чемпионат мира по футболу пройдет в 11 городах России с  14 июня по 15 июля 2018 года.

Ранее стало известно, что на матчи ЧМ-2018 в Россию планируют приехать несколько радикально настроенных британских фанатских группировок. Они уже пообещали устроить российским болельщикам «третью мировую».

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