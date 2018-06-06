Бабиш повторно назначен премьер-министром Чехии

Премьер-министром Чехии повторно назначен лидер движения ANO и долларовый миллиардер Андрей Бабиш. Соответствующее решение принял президент страны Милош Земан.

На торжественной церемонии, которая транслировалось по республиканскому ТВ, глава государства выразил надежду, что Бабишу удастся «быстро и качественно составить новый кабинет», сообщает «РИА Новости».

Центристское движение ANO одержало уверенную победу на парламентских выборах, прошедших в октябре 2017 года. Бабиша назначили премьер-министром, однако сформированное им правительство не получило вотум доверия.

В коалицию Бабиша согласились войти социал-демократы, которые, в свою очередь, планируют получить пять из 15 министерских постов. Чтобы сформировать новое правительство, необходимо заручиться поддержкой 108 из 200 депутатов парламента.