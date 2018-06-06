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Названы имена лауреатов премии «Глобальная энергия»

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Фото: РИА Новости/Максим Блинов
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Лауреатами международной премии «Глобальная энергия» стали академик Российской академии наук (РАН) Сергей Алексеенко и профессор Мартин Грин (Австралия), передает ТАСС.

Академик РАН, экс-директор Института теплофизики Сибирского отделения РАН Сергей Алексеенко был удостоен награды за подготовку теплофизических основ создания современных энергетических и энергосберегающих технологий, а также за применение при модернизации электростанций, мусороперерабатывающих предприятий и разработку концепции охлаждения различных систем, от мощных вычислительных до атомных электростанций.

Александру Грину вручили премию разработки, исследования и образовательную деятельность в области фотоэлектрической энергетики.

Международная энергетическая премия «Глобальная энергия» учреждена в 2002 году. За время существования премии за исследования в области глобальной энергетики, инновации в получении, использовании и сбережении энергии, разработки в экологическом аспекте энергетики наградили свыше 30 ученых из Канады, Франции, Германии, Исландии, Японии, России, Украины, Швеции, Великобритании и США.

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