Агрессивные павлины досаждают жителям канадского города

Жители канадского города Суррей, штат Британская Колумбия, пожаловались на поведение павлинов. По их словам, птицы ведут себя агрессивно и повреждают дорогие автомобили.

Как сообщает CBS News, самцы павлинов видят собственное отражение в отполированном корпусе и начинают часами клевать машины в попытках расправиться с «конкурентом».

Кроме того, жителям города мешают спать громкие крики птиц.

По данным издания, всего в окрестностях города живет около 150 павлинов. Ранее они принадлежали фермеру, однако он переехал, а птиц предоставил самим себе.

Уточняется, что павлины не внесены в список птиц и животных, обитающих на территории штата, поэтому ни одно ведомство не берется их усмирить.

В январе американка пыталась провести в самолет настоящего павлина. По словам женщины, птица успокаивает ее. Авиакомпания нервной пассажирке отказала — ее питомец не проходит по весу и габаритам.