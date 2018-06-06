«Парки Пушкина» открылись в Новосибирске в День русского языка

День русского языка отмечают в Новосибирске в формате так называемого Парка Пушкина 6 июня.

Главную площадку празднования разместили в Первомайской сквере. В этот день дети и взрослые читают стихи, а молодые девушки и юноши в нарядах XIX века предлагают всем желающим пройти тест на знание русского языка, сообщает Сибирское агентство новостей.

Также в этот день в парке проходят разнообразные мастер-классы, например, по салонным танцам. Большой популярностью среди гостей пользуются фотографии на фоне стилизованных силуэтов дам и кавалеров эпохи Александра Сергеевича.

Ранее в мае сообщалось о том, что в день рождения поэта Александра Пушкина, 6 июня, в Москве появятся его виртуальные двойники. 3D-копии можно будет встретить в парках, скверах и на улицах столицы, связанных с жизнью поэта.