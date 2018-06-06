Силовики проводят проверки на Челябинском цинковом заводе

На Челябинском цинковом заводе проводят проверку сотрудники Главного управления МВД по области. Об этом сообщила пресс-служба полицейского главка, не приводя никаких подробностей.

ИА «Урал-пресс-информ», в свою очередь, сообщает, что на заводе ведутся замеры воздуха. С правоохранителями работают и представители Росприроднадзора.

В администрации предприятия утверждают, что проверки не являются чем-то экстраординарным. Они проводятся в рамках природоохранного законодательства. Подобные мероприятия были проведены уже практически на всех крупных заводах.

Агентство напоминает, что ранее глава областного министерства экологии Сергей Лихачев предупреждал, что власти Челябинской области будут тщательно контролировать уровень загрязнения воздуха. А к нарушителям применят жесткие меры.

Портал iz.ru накануне сообщал о том, что Челябинская область оказалась на последних строчках экологического рейтинга субъектов России. Он был подготовлен общественной организацией «Зеленый патруль» по итогам весны 2018 года.

Больше всего проблем с экологией отмечается также в Свердловской и Московской областях.