Прямой эфир

Силовики проводят проверки на Челябинском цинковом заводе

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

На Челябинском цинковом заводе проводят проверку сотрудники Главного управления МВД по области. Об этом сообщила пресс-служба полицейского главка, не приводя никаких подробностей.

ИА «Урал-пресс-информ», в свою очередь, сообщает, что на заводе ведутся замеры воздуха. С правоохранителями работают и представители Росприроднадзора.

В администрации предприятия утверждают, что проверки не являются чем-то экстраординарным. Они проводятся в рамках природоохранного законодательства. Подобные мероприятия были проведены уже практически на всех крупных заводах.

Агентство напоминает, что ранее глава областного министерства экологии Сергей Лихачев предупреждал, что власти Челябинской области будут тщательно контролировать уровень загрязнения воздуха. А к нарушителям применят жесткие меры.

Портал iz.ru накануне сообщал о том, что Челябинская область оказалась на последних строчках экологического рейтинга субъектов России. Он был подготовлен общественной организацией «Зеленый патруль» по итогам весны 2018 года.

Больше всего проблем с экологией отмечается также в Свердловской и Московской областях.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Ученые назвали вероятные сценарии гибели человечества
Немецкий суд отклонил иск экологов против «Северного потока – 2»

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А так же читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017