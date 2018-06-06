Жильцам дома в Краснодаре выплатили 1,2 млн рублей после взрыва газа

Жители дома в Краснодаре, который был поврежден в результате взрыва газа, выплатили материальную помощь на общую сумму около 1,2 млн рублей. Восстановление дома закончится не позднее осени 2018 года.

По данным администрации города, 38 жильцов дома на улице Славянской, где 10 марта произошел взрыв, получили выплаты по 10 тыс. рублей, еще восемь человек получили 50 тыс. рублей. Тем же жильцам, чье имущество пострадало в наибольшей степени, выплатили по 100 тыс. рублей. Об этом сообщают «Кубанские новости».

Поврежденный дом будет отремонтирован, работы завершатся не позднее осени. На восстановление потребуется около 8,6 млн рублей.

Взрыв в пятиэтажном доме произошел 10 марта, были разрушены перекрытия на верхних этажах и часть лестничного пролета. Пострадали семь человек, владелец квартиры, где взорвался газ, позднее скончался.