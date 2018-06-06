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Командир батальона ДНР «Спарта» разбился в ДТП в Донецке

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Фото: ТАСС/Михаил Соколов
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Дорожно-транспортное происшествие с участием командира так называемого батальона «Спарта» ДНР произошло в Донецке накануне. Владимир Жога ехал на мотоцикле вместе со спутницей, в результате ДТП он доставлен в реанимацию, девушка погибла.

Жога стал преемником убитого неизвестными в октябре 2016 года Арсения Павлова (позывной Моторола. — Ред.), пишет «Газета.ру».

Как передает «Горячая линия ДНР», ДТП произошло в районе площади Свободы.

«Водитель Mercedes Sprinter, не глядя в зеркало, перестроился перед идущим мотоциклом. Скорая помощь прибыла на место всего через семь минут», — отмечается в сообщении.

Комбат ополчения Арсен Павлов (позывной Моторола) погиб 16 октября 2016 года. Взрывное устройство сработало в лифте его дома. Минувшей зимой глава ДНР Александр Захарченко заявил, что личности убийц ополченца Моторолы установлены, а некоторые из них задержаны.

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