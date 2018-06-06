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Почти 40 человек эвакуировали при пожаре в Башкирии

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Почти 40 человек пришлось эвакуировать из-за загоревшейся кровли пятиэтажки в Кумертау, Республика Башкортостан. Об этом сообщает пресс-служба МЧС республики.

Пожар произошел вечером во вторник, 5 июня, около 22:50 в одном из жилых многоквартирных домов на улице Пушкина. Прибывшие на место происшествия пожарные обнаружили что горит кровля здания.

Во время тушения сотрудники МЧС эвакуировали 38 человек, включая девятерых детей, сообщает «МедиаКорСеть».

Общая площадь возгорания составила 10 кв. м. Погибших и пострадавших нет.

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