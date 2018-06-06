Власти опровергли сообщения о бродячем волке на юге Москвы

Московские власти опровергли информацию о бродячем волке, который якобы разгуливал по улице на юге столицы. В Департаменте природопользования отметили, что на «горячую линию» не поступало сообщений о появлении хищника в черте города, передает «РИА Новости».

«К сожалению, факт появления волка не подтвердился. На нашу «горячую линию» такого сообщения не поступало», — говорится в сообщении.

5 июня в СМИ появилась информация, что жители столичного района Нагатинский Затон видели волка. В марте житель «Новой Москвы» поймал волчицу с ошейником недалеко от деревни Кленово.