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Власти опровергли сообщения о бродячем волке на юге Москвы

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Фото: Global Look Press/Arco Images/Wegner
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Московские власти опровергли информацию о бродячем волке, который якобы разгуливал по улице на юге столицы. В Департаменте природопользования отметили, что на «горячую линию» не поступало сообщений о появлении хищника в черте города, передает «РИА Новости».

«К сожалению, факт появления волка не подтвердился. На нашу «горячую линию» такого сообщения не поступало», — говорится в сообщении.

5 июня в СМИ появилась информация, что жители столичного района Нагатинский Затон видели волка. В марте житель «Новой Москвы» поймал волчицу с ошейником недалеко от деревни Кленово.

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