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«Прямая линия с Владимиром Путиным». Трансляция

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Фото: РИА Новости/Михаил Климентьев
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Началась «прямая линия» с президентом России Владимиром Путиным, в ходе которой глава государства ответит на наиболее интересные и актуальные вопросы жителей страны.

В этом году мероприятие пройдет в новом формате. Президент проведет также видеоконференцию с губернаторами и членами правительства для обсуждения жалоб и обращений граждан.

Организаторы объявили о начале приема вопросов в 8:00 мск 27 мая. Жители РФ могут обратиться к президенту с помощью приложений OK Live, «Москва — Путину», социальных сетей «Одноклассники» и «ВКонтакте», а также SMS- и MMS-сообщений.

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