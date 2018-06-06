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Порядка 12 млрд рублей требуется на ремонт трамвайных путей в Уфе

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МУП «Управление электротранспорта города Уфа» (МУЭТ) ищет инвестора на проведение ремонта городских трамвайных путей. По предварительным подсчетам, на это потребуется порядка 12 млрд рублей.

Как рассказали в мэрии Уфы, с того момента, как трамвайные пути убрали с проспекта Октября, пассажиропоток уменьшился почти в два раза. На сегодняшний день троллейбусы и трамваи города осуществляют 65 тыс. поездок в сутки, сообщает ИА «Башинформ».

Сейчас МУЭТ ищет инвестора, чтобы было возможно провести ремонт трамвайных путей и соединить электротранспортом юг и север столицы Башкирии. 

Жители и гости города уже не раз становились свидетелями отключения троллейбусов и трамваев от электропитания, так как городское управление электротранспорта испытывает финансовые трудности. Именно поэтому горожан интересует, что же будет в дальнейшем с электротранспортом столицы республики.

Ранее в мае сообщалось о том, что энергетики ограничили подачу электричества муниципальному управлению электротранспорта в Уфе из-за долгов. Движение прекратили троллейбусы и трамваи.

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