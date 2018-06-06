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Движение по Боровскому шоссе полностью открыли в Москве

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Фото: РИА Новости/Евгений Биятов
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Автомобильное движение по Боровскому шоссе полностью открыли после завершения строительства станции метро «Новопеределкино» Калининско-Солнцевской линии столичного метро. Запуск провел мэр Москвы Сергей Собянин.

Столичный градоначальник также открыл пешеходный мост вблизи станции «Новопеределкино», находящейся на участке от станции «Раменки» до «Рассказовки», и осмотрел ее готовность. Он также пообщался с жителями близлежащих домов и отметил, что было принято решение продлить линию метро до аэропорта Внуково.

«Теперь мы понимаем, что до Внуково осталось три станции. Метро обычно не строят до аэропортов. Но мы дальше будем вести стройку, не останавливаясь на «Рассказовке», до Внуково. Таким образом, это снимет напряжение с ваших станций», — цитирует слова мэра агентство городских новостей «Москва».

Собянин также напомнил, что с учетом МЦК в столице за последние годы построили порядка 120 км метро наземных и подземных линий, а также 60 станций. В Коммунарке метро может открыться уже в 2019 году.

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