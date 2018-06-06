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Министр обороны Израиля раскритиковал футболистов Аргентины

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Фото: РИА Новости/Максим Блинов
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Министр обороны Израиля Авигдор Либерман раскритиковал футбольную сборную Аргентины за отказ приехать в Иерусалим на товарищеский матч с командой еврейского государства.

«Жаль, что футболисты из Аргентины уступили давлению со стороны антиизраильских подстрекателей, чья единственная цель — ущемить наше базовое право на самозащиту и уничтожить Израиль», — написал министр в Twitter.

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Также глава Минобороны призвал аргентинцев не капитулировать «перед группой антисемитов, поддерживающих терроризм».

Матч должен был состояться 9 июня, однако против игры активно протестовали палестинцы.

6 июня сообщалось, что Ассоциация футбола Аргентины приняла решение отменить последний контрольный матч перед ЧМ-2018 со сборной Израиля из-за ситуации вокруг Иерусалима.

С 14 мая в секторе Газа проходят волнения на фоне переноса посольства США из Тель-Авива в Иерусалим, который Израиль считает своей неделимой столицей. При этом Палестина претендует на восточную часть города.

Число жертв среди палестинцев, принимающих участие в массовых беспорядках на границе Израиля и сектора Газа, достигло 114 человек.

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