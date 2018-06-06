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Джаред Лето сыграет главную роль в фильме о Джокере

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Фото: Global Look Press/Atlas Entertainment
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Компания Warner Bros. планирует создать отдельный фильм про Джокера с Джаредом Лето в главной роли. Актер будет участвовать в съемках еще и в качестве исполнительного продюсера, сообщает Variety со ссылкой на источник. 

По информации журналистов, фильм о суперзлодее расширит мир «Отряда самоубийц», снятом по комиксам DC в 2016 году. В картине Джаред Лето играл одного из главных героев.

Продолжение истории Джокера в отдельном фильме было анонсировано в августе 2017 года. Продюсером кино станет режиссер Мартин Скорсезе. Новая картина расскажет о похождениях молодого злодея в жанре криминального боевика. Действие фильма будет происходить в 1980-х годах в Готэме. В феврале этого года сообщалось, что главную роль в сольном фильме о герое может получить американский актер Хоакин Феникс.

Как пишет Variety, американская актриса Марго Робби, сыгравшая в «Отряде самоубийц» подругу злодея Харли Куинн, получит главную роль в другом новом фильме под названием «Хищные птицы», также основанном на комиксах. Дата выхода и подробности сюжета пока не сообщаются — создатели находятся на этапе поиска сценариста. Также неизвестно, появится фильм до или после сиквела «Отряда самоубийц», который, предположительно, начнут снимать в 2019 году.

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