Строительство шестиполосной магистрали началось в Кургане

В Кургане по улице Бурова-Петрова, на участке длиной 329 м от Гоголя до Карла Маркса, построят шестиполосную магистраль. Стоимость дороги, прокладка которой планировалась еще в советские времена, составит более 57 млн рублей.

Сейчас на участке ведется подготовка. Планируется полное или частичное закрытие на время строительства улиц Карла Маркса и Гоголя в местах сопряжения, так как необходима перекладка ливневой канализации, сообщает ИА «Ура.ру». Дорогу откроют к 30 сентября.

Напомним, открытие разворотной эстакады, которая связывает Северо-Западную и Северо-Восточную хорды в Москве, запланировано на октябрь 2018 года. Водителям не придется выезжать на Дмитровское шоссе, поскольку эстакада поможет проехать на хорду с Академической улицы без светофоров и помех движению.