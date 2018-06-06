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Строительство шестиполосной магистрали началось в Кургане

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В Кургане по улице Бурова-Петрова, на участке длиной 329 м от Гоголя до Карла Маркса, построят шестиполосную магистраль. Стоимость дороги, прокладка которой планировалась еще в советские времена, составит более 57 млн рублей.

Сейчас на участке ведется подготовка. Планируется полное или частичное закрытие на время строительства улиц Карла Маркса и Гоголя в местах сопряжения, так как необходима перекладка ливневой канализации, сообщает ИА «Ура.ру». Дорогу откроют к 30 сентября. 

Напомним, открытие разворотной эстакады, которая связывает Северо-Западную и Северо-Восточную хорды в Москве, запланировано на октябрь 2018 года. Водителям не придется выезжать на Дмитровское шоссе, поскольку эстакада поможет проехать на хорду с Академической улицы без светофоров и помех движению.

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