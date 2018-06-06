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Симоньян вызвала Порошенко на дуэль по русскому языку

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Главный редактор МИА «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян вызвала президента Украины Петра Порошенко на «дуэль», где в качестве оружия будет использован диктант по русскому языку.

«Если я сделаю больше ошибок, чем он, немедленно увольняюсь отовсюду, признаю, что Крым украинский, Россия бомбит Донбасс, а сама я — вождь мирового фейкньюса», — написала Симоньян в Twitter.

Также предложила выполнить морфологический разбор любого заимствованного наречия и разговорного прилагательного «в качестве форы».

Ранее в июне репортер газеты El Pais в беседе с Порошенко, говоря о якобы существующем восхвалении Сталина в РФ, упомянул, что Симоньян назвала победившего на президентских выборах Владимира Путина «вождем». Украинский лидер заявил, что главред RT, видимо, не знает, что термин «вождь» в русском языке означает «фюрер».

Симоньян в ответ на это посоветовала украинскому президенту не учить ее русскому языку.

В 2016 году Порошенко запретил въезд на Украину 17 руководителям российских СМИ. В их числе оказалась и Маргарита Симоньян.

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