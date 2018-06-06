Женщина умерла на пороге больницы в Екатеринбурге

Прокуратура выясняет причину смерти женщины рядом с больницей в Екатеринбурге. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ведомства.

Инцидент произошел вечером 5 июня рядом со входом на территорию центральной городской клинической больницы № 23. Прохожие обнаружили лежащую на земле женщину. Она общалась с людьми, пытающимися помочь ей, пока ехала скорая, однако к приезду медиков она скончалась. По словам очевидцев, машина скорой уехала сразу после осмотра погибшей, а женщина осталась лежать на земле, сообщает телеканал «360».

Прокуратура Орджоникидзевского района города проводит проверку по данному факту. Известно, что женщина 5 июня обращалась в больницу для медицинского обследования, поскольку долгое время лечилась от тяжелого онкологического заболевания. После процедуры она вышла из медучреждения, перешла дорогу и стала ждать такси возле многоквартирного дома напротив входа на территорию больницы, где и почувствовала себя плохо.

Доследственную проверку по факту случившегося начал и региональный СК. По предварительным данным, скончалась женщина 1958 года рождения, пишет ТАСС. В ходе проверки будет установлена точная причина ее смерти, а также дана правовая оценка сотрудникам расположенной рядом больницы по факту якобы неоказания ей медицинской помощи.

По данным сайта kp.ru, люди сообщили сотрудникам медучреждения о том, что женщине рядом с больницей плохо, однако те ответили, что им «своей работы хватает», а также пригрозили позвать охрану, которая и вывела неравнодушных граждан из больницы. Скорая помощь прибыла на вызов через 40 минут.

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