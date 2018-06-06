В Приморском крае откроют 80 пляжей к купальному сезону

Подготовка к купальному сезону завершается в Приморском крае. Спасатели проводят проверку пляжей, всего планируется запустить около 80 зон отдыха на берегу.

По данным МЧС, на некоторых пляжах выявлены нарушения, которые необходимо устранить для получения разрешения на работу. Спасатели проверяют наличие оградительных буйков и осматривают дно, чтобы на нем не осталось мусора. Работа по освидетельствованию пляжей подходит к концу, сообщает Vostokmedia.

В течение пляжного сезона сотрудники МЧС будут следить за соблюдением мер безопасности, чтобы жители Приморского края могли комфортно отдыхать.

Помимо пляжей, планируется проверка детских лагерей.