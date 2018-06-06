Прямой эфир

В Приморском крае откроют 80 пляжей к купальному сезону

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Подготовка к купальному сезону завершается в Приморском крае. Спасатели проводят проверку пляжей, всего планируется запустить около 80 зон отдыха на берегу.

По данным МЧС, на некоторых пляжах выявлены нарушения, которые необходимо устранить для получения разрешения на работу. Спасатели проверяют наличие оградительных буйков и осматривают дно, чтобы на нем не осталось мусора. Работа по освидетельствованию пляжей подходит к концу, сообщает Vostokmedia.

В течение пляжного сезона сотрудники МЧС будут следить за соблюдением мер безопасности, чтобы жители Приморского края могли комфортно отдыхать.

Помимо пляжей, планируется проверка детских лагерей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Пляж с надувными фламинго открылся в Новой Голландии в Петербурге
Роспотребнадзор одобрил четыре пляжа Казани для купания

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А так же читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017