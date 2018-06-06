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Басурин не знал о готовящемся на него покушении агента СБУ

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Фото: ТАСС/Александр Кравченко
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Заместитель командующего оперативным командованием Донецкой Народной Республики (ДНР) Эдуард Басурин узнал об очередном готовящемся на него покушении только при задержании преступника.

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По словам замкомандующего, это была уже не первая подготовка покушения, и о ней он узнал, только когда агента Службы безопасности Украины (СБУ) задержали.

«Кажется, уже третье [покушение]. Поэтому я сотрудничаю в этом плане с определенными органами, которые помогают, чтобы этого не произошло, и выполняю определенные меры предосторожности», — цитирует Басурина НСН.

Ранее о задержании 32-летнего гражданина Королевства Иордания Хальдуна Найефа Саиля Харахшеха сообщило министерство государственной безопасности (МГБ) ДНР. По информации ведомства, сотрудники СБУ задержали его летом 2016 года при пересечении украинской границы. Шантажируя иорданца депортацией за надуманное правонарушение, его склонили на Украине к сотрудничеству.

По версии МГБ, агент СБУ вел скрытую аудио- и видеосъемку, а также делал закладки оружия и боеприпасов.

Передаваемая Саилем Харахшехом украинской спецслужбе информация использовалась для подготовки и проведения диверсионно-террористических актов.

Возбуждено уголовное дело. Задержанному грозит от 12 до 20 лет лишения свободы.

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