Коммунальщики Якутии оценивают ущерб от паводка в 82 млн рублей

Весенний паводок нанес ущерб объектам коммунальной сферы в Якутии. Сумма ущерба предварительно составляет 82 млн рублей.

По данным коммунальщиков, в результате подтопления пострадали 430 опор и 9 км линий электропередач. Также при паводке под водой оказались 31,9 км теплосетей, затоплены девять котельных. Больше всего пострадали объекты в Усть-Майском и Верхнеколымском районах, сообщает ИА SakhaNews.

Общий ущерб, нанесенный паводком Якутии, оценивается почти в 1,2 млрд рублей.

Паводок прошел на реках Лена, Алдан, Амга, Колыма, из-за природного явления пострадали 47 населенных пунктов. Всего было затоплено более 1,3 тыс. домов. С 14 мая в регионе действовал режим ЧС федерального уровня.