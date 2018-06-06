Улицу Ленина в центре Тюмени планируется обновить

В Тюмени объявлен конкурс на разработку концепции улицы Ленина. Организациям-участникам предстоит разработать новый архитектурный облик зданий.

Подрядчику нужно учесть интересы пешеходов и велосипедистов, а также сохранить историческое наследие центра города. Ожидается, что на конкурс поступят проекты по расширению улиц, капремонту отдельных домов, организации движения автомобилей. Об этом сообщает портал «Наш город».

Напомним, до конца 2018 года власти Тюмени намерены завершить ремонт 91 спортивной площадки, 48 детских площадок и 16 км тротуаров. Спортплощадки были выбраны спецкомиссией в 2017 году. Подрядчику необходимо будет провести замену сеток, уложить безопасное покрытие на площадках и привести в порядок общий внешний вид.