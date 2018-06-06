В Мадриде арестован сын венесуэльского миллионера за отмывание денег

Полиция задержала утром 6 июня в Мадриде сына венесуэльского миллионера Роберто Ринкона в рамках операции по борьбе с отмыванием средств государственной нефтегазовой компании Petroleos de Venezuela (PDVSA). Об этом сообщает El Mundo, со ссылкой на источники

Полиция задержала Хосе Ринкона в сотрудничестве с прокуратурой по борьбе с коррупцией. Расследование связано с обвинением против некоторых членов руководящего состава PDVSA в эпоху экс-президента Венесуэлы Уго Чавеса.

В январе 2017 года Минюст США объявил, что вину в даче взяток сотрудникам PDVSA признали восемь человек.



Сам Роберто Ринкон еще в июне 2016 года в суде Хьюстона признал себя виновным в участии в коррупционном сговоре. Магнат проживал в США и был президентом компании Tradequip Services & Marine (TSM), предоставлявшей услуги по доставке оборудования для разведки нефтяных месторождений.

По версии следствия, Ринкона уличили в даче крупных взяток по крайней мере пяти занимающим высокие посты служащим PDVSA в обмен на контракты для TSM.

Президент Венесуэлы Николас Мадуро 5 июня заявил, что разразившийся в 2017 году коррупционный скандал в PDVSA связан с попытками США проникнуть в руководство компании.