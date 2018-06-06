Ребенок из России госпитализирован на Кипре в тяжелом состоянии

Четырехлетний ребенок российских туристов был госпитализирован на Кипре в тяжелом состоянии после того, как едва не утонул в бассейне. Об этом пишет газета Cyprus Mail.

Инцидент произошел вечером 5 июня на курорте Перистероне в округе Пафос. Родители не уследили за четырехлетним сыном, он упал в бассейн у дома, где остановилась семья, и начал тонуть. Родители вытащили его из воды и вызвали «скорую» после оказания ребенку первой помощи.

Сначала мальчика доставили в медцентр Полис Хрисоксу, потом перевели в больницу Пафоса, где ему была проведена компьютерная томография и принято решение транспортировать его на вертолете в больницу Никосии, сообщает сайт RT. По словам медиков, мальчик находится в тяжелом состоянии.

В начале июня ребенок застрял в эскалаторе и травмировал ногу в метро Екатеринбурга.