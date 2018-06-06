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Парад фейерверков пройдет в Самаре

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День России отметят в Самаре парадом фейерверков. В зрелищном мероприятии примут участие пиротехники из нескольких городов.

На парад приедут коллективы из Москвы, Сергиева Посада, Костромы, Сыктывкара. Они запустят салюты с акватории Волги. Десятки тысяч залпов будут сопровождаться музыкой, сообщает НИА «Самара».

Запуск фейерверков состоится 12 июня, мероприятие состоится при поддержке правительства Самарской области. Горожан и гостей города ждут на набережной Волги, спуск у Ладьи.

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