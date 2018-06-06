Более 1,4 млн вопросов поступило на «прямую линию» с Путиным

Более 1,4 млн вопросов поступило на «прямую линию» с президентом России Владимиром Путиным. Соответствующие данные озвучили организаторы мероприятия.

Вопросы к программе начали принимать 27 мая в 8:00 мск. Сбор обращений продолжится до окончания «прямой линии», в ходе которой глава государства в прямом эфире ответит на наиболее актуальные и интересные обращения сограждан. Программа выйдет в эфир 7 июня в 12:00 мск, напоминает сайт kp.ru.

Больше всего вопросов для президента поступило по телефону, а также через SMS- и MMS-сообщения. Граждане оставляли обращения на специальном сайте программы, в специальных приложениях и официальных группах в соцсетях.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков ранее сообщил, что обращения, поступившие на «прямую линию», направляются главам регионов и в профильные министерства, а самые «чудовищные ситуации решаются сразу», при прямом участии Кремля.