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Более 1,4 млн вопросов поступило на «прямую линию» с Путиным

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Более 1,4 млн вопросов поступило на «прямую линию» с президентом России Владимиром Путиным. Соответствующие данные озвучили организаторы мероприятия.

В первые руки
Что нужно знать о «Прямой линии» с Владимиром Путиным

Вопросы к программе начали принимать 27 мая в 8:00 мск. Сбор обращений продолжится до окончания «прямой линии», в ходе которой глава государства в прямом эфире ответит на наиболее актуальные и интересные обращения сограждан. Программа выйдет в эфир 7 июня в 12:00 мск, напоминает сайт kp.ru.

Больше всего вопросов для президента поступило по телефону, а также через SMS- и MMS-сообщения. Граждане оставляли обращения на специальном сайте программы, в специальных приложениях и официальных группах в соцсетях.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков ранее сообщил, что обращения, поступившие на «прямую линию», направляются главам регионов и в профильные министерства, а самые «чудовищные ситуации решаются сразу», при прямом участии Кремля.

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