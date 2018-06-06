Пьяный подросток за рулем иномарки устроил ДТП в Иркутской области

ГИБДД проводит проверку по факту аварии, которую совершил 16-летний подросток в Иркутской области. Школьник сел за руль пьяным, в ДТП пострадал его пассажир.

По данным Госавтоинспекции, молодой человек не справился с управлением автомобилем и допустил съезд с дороги. Toyota опрокинулась, травмы получил 18-летний пассажир, который не был пристегнут ремнем безопасности. После ДТП несовершеннолетний водитель скрылся, однако вскоре его задержала полиция.

Установлено, что школьник тайно взял ключи от автомобиля у своей матери. Кроме того, подросток был пьян, уточняет ИА IrkutskMedia.

Как сообщал ранее портал iz.ru, 2 июня 17-летний подросток в Иркутской области совершил ДТП с пятью пострадавшими. Минивэн опрокинулся на Александровском тракте, когда 17-летний парень не справился с управлением. Ключи от автомобиля молодой человек взял у отчима без спроса.