Медики назвали спасительную для сердца и жизни песню

Ученые из Университета Барселоны выяснили, что песня Macarena испанской группы Los Del Rio может помочь при выполнении непрямого массажа сердца. Об этом пишет портал Science Alert.

По данным специалистов, ритм песни в 103 удара в минуту совпадает с необходимой частотой нажатий на грудную клетку во время массажа. Медики провели эксперимент, участие в котором приняли 164 студента. Их разделили на три группы. Первая должна была выполнить компрессию грудной клетки под удары метронома. Вторая во время массажа должна была напевать про себя песню Macarena, а третья — делать массаж без вспомогательных импульсов, сообщает «Ридус».

По итогам проведенного в течение двух минут массажа сердца выяснилось, что лучше всех с задачей справилась первая группа — 91% участников сумели выдержать правильный темп в 100–120 нажатий в минуту. Второе место досталось группе, кто делал массаж, напевая популярную испанскую песню: в ритм попали 74% участников. Студенты, которые проводили массаж без метронома и песни, с поставленной задачей справились хуже остальных: частоту нажатий смогли соблюсти лишь 21% участников.

По мнению авторов исследования, хотя эффективность метронома и оказалась выше, он не всегда может оказаться под рукой, а песня может спасти чью-то жизнь.

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