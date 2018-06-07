Миллионер из трущоб

Настоящее имя певца — Томас Джон Вудворд. Псевдоним он взял в честь героя романа Генри Филдинга «История Тома Джонса, найденыша»
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Фото: Getty Images/Larry Ellis
Зычный баритон и мужественная фигура Джонса сделали его одним из главных секс-символов 1960-х
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Фото: Getty Images/Leonard Burt
В 1968 году певец записывает песню Delilah, ставшую одним из его крупнейших хитов. Впоследствии ее исполняли Муслим Магомаев, Лучано Паваротти и вокалист iron Maiden Брюс Дикинсон
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Фото: Global Look Press/Daily Mail/ZUMA Press
В 1960-е по популярности с Джонсом могли сравниться разве что The Beatles (на фото — вместе с Полом Маккартни, Ринго Старром и певицей Дасти Спрингфилд)
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Фото: Getty Images/Michael Ochs Archives
У Тома Джонса появилось и собственное телешоу, гостями которого становились самые знаменитые персонажи шоу-бизнеса — такие, как соул-певица Арета Франклин
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Фото: Getty Images/Tom Hill
В 1970-е годы Джонс стал любимцем аудитории «за 30», не очень благосклонной к модному тогда хард-року. Впрочем, популярность его постепенно начала сходить на нет: последний свой большой хит в то десятилетие он выпустил в 1976 году
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Фото: Getty Images/George Rose
В 1988 Том Джонс записал вместе с модным электронным трио Art Of Noise версию песни Принса Kiss, благодаря которой вернулся в хит-парады по обе стороны Атлантики и привлек внимание молодых слушателей
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Фото: Getty Images/Dave Benett
После успеха Kiss Том Джонс стал своим и для «поколения MTV». Он выпускал диски с современными группами, а его альбом 2002 года Mr Jones был записан при помощи модного тогда рэпера Уиклефа Джина. Спустя год певец получил престижную награду Brit Award за выдающийся вклад в музыку
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Фото: Getty Images/Jo Hale
В 1999 году певец был награжден орденом Британской империи, а в 2006-м посвящен в рыцарское звание
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Фото: Getty Images/Anthony Harvey
В 2015 году Том Джонс выпустил свой 41-й альбом Long Lost Suitcase, в который вошли песни Вилли Нельсона, Мика Джаггера и Хэнка Уильямса. Состояние певца оценивается в $250 млн
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Знаменитый британский эстрадный певец Том Джонс празднует 7 июня 78-й день рождения. Творческая карьера сына шахтера из маленького городка в Уэльсе началась более полувека назад, а свой первый хит он записал в 1965-м. Это была песня it’s Not Unusual, до сих пор не уходящая из радиоэфира Европы и США, прозвучавшая в десятках кинофильмов и, разумеется, в «Симпсонах», где ее исполнял для Мардж и Гомера сам Том Джонс (естественно, нарисованный). Портал iz.ru вспоминает основные моменты творческого пути артиста.
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