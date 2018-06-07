Миллионер из трущоб

Знаменитый британский эстрадный певец Том Джонс празднует 7 июня 78-й день рождения. Творческая карьера сына шахтера из маленького городка в Уэльсе началась более полувека назад, а свой первый хит он записал в 1965-м. Это была песня it’s Not Unusual, до сих пор не уходящая из радиоэфира Европы и США, прозвучавшая в десятках кинофильмов и, разумеется, в «Симпсонах», где ее исполнял для Мардж и Гомера сам Том Джонс (естественно, нарисованный). Портал iz.ru вспоминает основные моменты творческого пути артиста.